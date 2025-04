AEW Collision se presenta este sábado en la Lakefront Arena en New Orleans, Louisiana, (anteriormente llamado University of New Orleans Lakefront Arena), coliseo con capacidad para 8, 933 aficionados, casa de los New Orleans Privateers de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Collision fueron:

Kevin Knight venció a Lance Archer (***) ‘The Walking Weapon’ Josh Alexander y Konosuke Takeshita vencieron a Tomohiro Ishii y Rocky ‘Azúcar’ Romero (*** 1/2) Megan Bayne venció a Rebecca Scott y Ashley Vox (*) RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO TNT: Adam Cole (c) retuvo ante Claudio Castagnoli (*** 1/2) La facción ingobernable (RUSH, The Beast Mortos y Dralístico) vencieron a KM, Rosario Grillo y LSG (*) CAMPEONATO MUNDIAL TELEVISIVO ROH: Nick Wayne venció a Komander (c) (*** 1/2) Kris Statlander y Julia Hart vencieron a Harley Cameron y Mercedes Moné (*** 1/2)

► Este sábado en AEW Collision

Las turbinas se encienden cuando dos de las duplas más explosivas de AEW se enfrenten. Aunque Lio Rush y Action Andretti solían ser aliados de Top Flight (Dante Martin y Darius Martin), consumaron la traición en enero. Un mes después revelaron su nuevo nombre de equipo: CRU, acrónimo de ‘Crazy, Ruthless, Unhinged’ (Locos, Despiadados, Descontrolados). En AEW Dynasty, CRU se unió a Nick Wayne para derrotar a Top Flight y AR Fox en un combate de tríos. Ahora los veremos en un Tornado Tag Team Match, una modalidad en la que no hay relevos y todos los luchadores están activos simultáneamente. La lucha será la culminación de meses de tensiones y buscará definir quiénes son superiores tanto sobre el ring como en las alturas.

El cartel de AEW Collision es: