Edge y Finn Bálor se enfrentaron en Royal Rumble 2023 pero durante la lucha de 30 hombres. El miembro del Salón de la Fama eliminó a “The Prinxe” y Damian Priest antes de que ellos provocaran su eliminación, con ayuda de Dominik Mysterio. Los tres continuaron peleándose mientras iban hacia fuera del escenario, entrando en juego también Rhea Ripley y Beth Phoenix. Obviamente, la rivalidad entre estas Superestrellas va a continuar. Ahora, veremos de qué manera, pues todavía no se ha confirmado oficialmente.

► Edge vs. Finn Bálor iba a ser en Royal Rumble

Pero ahora no miramos al futuro sino al pasado, pues, en el boletín de esta semana de Wrestling Observer, Dave Meltzer informa de que se suponía que Edge y Bálor se enfrentarían en este primer Evento Premium del año. Y no es realmente una novedad ya que de ello hablamos en varias ocasiones en los meses previos.

“La razón por la que la lucha de la que en un momento se habló Brood Edge vs. Demon Balor Hell in a Cell en el Rumble no sucedió es porque Edge estaba filmando un programa de televisión hasta la semana pasada y, por lo tanto, no pudo hacer losprogramas de televisión de la WWE para preparar el combate. Estaba filmando ‘Percy Jackson and The Olympians’, una serie de Disney+ donde interpretará a Ares, el dios griego de la guerra”.

Veremos cómo continúa la historia entre los dos luchadores y la facción, así como “La Glamazona” de cara a Elimination Chamber 2023 y WrestleMania 39. Cualquiera pensaría que la WWE tendrá el mismo plan para hacer el combate entre ambos en alguno de los dos eventos.

¿Te gusta la rivalidad de Edge con The Judgment Day?