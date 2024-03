Polémica: ¿Seth Rollins no quiso ayudar a Cody Rhodes al ser atacado por The Rock?

En las últimas horas, se ha vuelto viral un video del inicio del brutal ataque y la tremenda paliza que The Rock le dio a Seth Rollins en la más reciente edición de Raw. El video fue grabado por un fanático asistente a la Allstate Arena en Chicago, Illinois.

En las imágenes se puede ver que en el Titantron, en la pantalla grande, se aprecia cómo The Rock ataca brutalmente a Cody Rhodes tras bambalinas. Y se ve cómo Jey Uso y Seth Rollins caminan ya recuperados del ataque de Drew McIntyre hacia el backstage.

Un fanático compartió en su cuenta de X, antes Twitter, fue el encargado de compartir el video, con el siguiente mensaje:

«EXCLUSIVO:



«Cuando Cody Rhodes estaba siendo atacado anoche, Jey y Seth fueron vistos caminando hacia la gorila con total tranquilidad 😭

«#WWERaw».

EXCLUSIVE FOOTAGE:

When Cody Rhodes was getting attacked last night jey & Seth were seen walking to gorilla casually 😭#WWERaw pic.twitter.com/DxkbCRK3Vl

— PW content  (@pwsonX) March 26, 2024