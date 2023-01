PFL y Bellator interesados en firmar a Ngannou

Francis Ngannou, ex campeón de los pesos pesados de la UFC, se ha separado de la organización después de que esta no pudiera satisfacer sus demandas contractuales.

Durante la retransmisión de UFC Fight Night: Strickland vs. Imavov, una pancarta en el T-Mobile Arena anunciando un combate por el título de los pesos pesados entre Jon Jones y Ciryl Gane comenzó a circular por las redes sociales. Esto llevó rápidamente a los aficionados a deducir que Ngannou había dejado vacante su cinturón, y potencialmente se separó de la UFC.

El presidente de Bellator MMA, Scott Coker, volvió a publicar un artículo de LowKickMMA de 2022 que se centraba en que Bellator estaba abierto a firmar a Ngannou a principios de 2022.

From Feb. 20, 2022 – Scott Coker Open To Bringing @Francis_Ngannou To ⁦@BellatorMMA⁩ https://t.co/V9vSRqvv5E

— Scott Coker (@ScottCoker) January 15, 2023