Las dos peticiones de Willow Nightingale a AEW

La luchadora Willow Nightingale tiene dos peticiones relacionadas con la división femenil para AEW.

La primera, es una lucha Blood & Guts. La segunda, un torneo Continental Classic.

► Blood & Guts y Continental Classic

«Se me vienen a la mente muchas cosas. Un Blood & Guts definitivamente está en la lista. También me encanta la idea de tener nuestro propio Continental Classic, pero aparte de eso, no estoy segura de cuántas otras mujeres en nuestra lista, aparte de mí misma, han tenido la oportunidad de luchar internacionalmente y representar a AEW. Sé que Toni Storm ha hecho algunas cosas con New Japan, en términos de estar con Juice allí. Pero desde una perspectiva de lucha libre, tal vez haya sido la única hasta ahora que representa a AEW luchando en Japón. Esta semana que viene, también estaré representando a AEW en CMLL, así que estoy realmente agradecida por estas oportunidades. Estoy emocionada por ellas, y espero seguir haciéndolo en el futuro, pero sé que recientemente hemos tenido a STARDOM.

«Creo que cuando hay momentos en los que tal vez alguien en la lista no está en la televisión todas las semanas o no está directamente relacionado con una historia, sería realmente genial ver a algunas chicas ir a STARDOM durante unas semanas, entrenar allí. Incluso si no estás entrenando allí, solo haciendo luchas y trabajando con todas estas otras luchadoras internacionales, piensas en la lucha de una manera diferente. Te adaptas a un público diferente, y comprendes más sobre ti misma porque la forma en que pienso cuando voy y hago todas estas cosas diferentes es como, ¿cómo hago que este público crea que tengo un valor fuera de lo que ya está sucediendo aquí? ¿Cómo me integro también en lo que está sucediendo sin perturbar demasiado el flujo, pero cómo les doy también la experiencia personal de Willow Nightingale? ¿Cómo les muestro quién soy yo? Creo que una aprende mucho sobre sí misma haciendo eso, y hay tantas chicas en la lista que podrían hacer lo mismo, así que sería muy genial enviar más a nuestras chicas a otros lugares y aprender más sobre sí mismas. También sería realmente genial tener campeonatos en parejas [risas]«, dice la exCampeona NJPW STRON a Bodyslam.net.