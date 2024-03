Paul Heyman no tendrá guion en su discurso para el Salón de la Fama WWE

La reconocida personalidad de la lucha libre profesional, Paul Heyman, quien actualmente está en la cima de la montaña en WWE, al ser el Hombre Sabio del actual Campeón Universal Indisputable WWE, Roman Reigns, y de The Bloodline, fue recientemente entrevista en The Rich Eisen Show.

Y allí habló sin filtro en torno a lo que se vendrá en su ceremonia de inducción en el Salón de la Fama WWE, Clase 2024, la cual ocurrirá en los primeros días de abril.

► Paul Heyman reveló que su discurso en el WWE Hall of Fame no tendrá guion

«No, no he planeado mi discurso. Lo voy a ir descubriendo sobre la marcha. Voy a sentir el pulso de la sala esa noche. Voy a improvisar esto. No sé qué espera la multitud de mí. ¿Es esta una multitud que quiere que hable sobre la WWE de hoy en día y Roman Reigns y The Bloodline y el evento principal de WrestleMania 40 de Roman Reigns vs. Cody Rhodes?

«¿Es esta una multitud que, en Filadelfia, quiere hablar sobre ECW? ¿Es esta una multitud que busca inspiración y un discurso sobre perseguir los propios sueños? Realmente no lo sabré hasta que sienta el ambiente esa noche.

«Siempre tienes que conocer a tu audiencia, así que una vez que sienta a la multitud, más o menos sabré lo que tendré que hacer para complacerlos».