Patricky Freire admite que «sobreestimó» al invicto Usman Nurmagomedov antes de su pelea por el título de Bellator 288 en Chicago.

El ex campeón de peso ligero de Bellator es crítico con su desempeño el pasado fin de semana. En entrevista con Super Lutas , expresó que pudo haber hecho más para retener su título. También dijo que respetaba demasiado las habilidades de Nurmagomedov y no aplicó la presión necesaria en los primeros rounds.

“Cuando salí de la jaula, supe exactamente lo que había hecho mal”, dijo Freire. “Lo que no pude hacer en la pelea. Solo vi la pelea una vez, fue exactamente como la había imaginado. No podía hacer casi nada. Sobrestimé a ese tipo. Esperé demasiado para que él hiciera algo. Simplemente mantuvo la distancia, lanzó algunas patadas y siguió moviéndose bien. Fue una estrategia inteligente y pudo llevarla a cabo. No pude hacer lo mío. Fui demasiado cauteloso».

“Debería haber comenzado la pelea de la misma manera que comencé el quinto asalto. No debería haberlo respetado en absoluto. Sentí que él no era todo lo que estaba hecho para ser. De hecho, pensé que sus patadas iban a ser más poderosas”.

Freire (24-11) ganó el título de peso ligero entonces vacante contra Peter Queally por nocaut técnico en el segundo asalto en Bellator 270. Actualmente está empatado (10) con Michael «Venom» Page en la mayor cantidad de finalizaciones en la historia de Bellator. También está empatado (15) con Michael Chandler en la mayor cantidad de victorias en la historia de la división de peso ligero de Bellator.