Patricio “Pitbull” Freire reclama ser ‘reconocido’

Freire no sólo es el actual tricampeón de Bellator en 145 libras, sino que también es el ex campeón de peso ligero de la promoción. Si alcanza el peso y derrota a Sergio Pettis en Bellator 297, se convertirá en el nuevo campeón del peso gallo de Bellator, lo que le convertirá en un campeón de MMA de tres divisiones poco habitual.

► Patricio “Pitbull” Freire sobre no ser reconocido

Patricio “Pitbull” Freire apareció en el podcast “Trocação Franca” de MMAFighting.com. Habló de no ser reconocido como uno de los mejores peleadores de MMA de todos los tiempos a pesar de sus elogios.

“Dejé de pensar en eso hace mucho tiempo”, dijo Pitbull. “Tengo un montón de sumisiones, tengo un montón de nocauts, he estado luchando en el extranjero desde 2010, y nunca fui el ‘Sumisión del Año’, nunca fui el ‘Knockout del Año’, el ‘Atleta del Año’. Creo que los medios me han ignorado un poco, pero mis resultados no dependen de lo que piensen los medios”.

“Puede que los medios deportivos mundiales sigan sin reconocerme después de que gane este título, pero será difícil explicar en la historia del deporte cómo ese tipo ganó tres cinturones en divisiones diferentes y no lo vieron, no se dieron cuenta. Será cosa suya. No me preocupa“.

Freire cree que le habrían respetado más si hubiera competido bajo la bandera de la UFC. Aun así, cree que a la gente le gusta menospreciar a Bellator y a sus peleadores. Si “Pitbull” acaba destronando a Pettis, espera una buena oferta para quedarse en el peso gallo. El campeón interino del peso gallo, Patchy Mix, espera entre bastidores. Freire dice que un corte de peso tan duro exige más dinero. Dicho esto, está contento con cómo le ha tratado Bellator.