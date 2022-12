Paddy Pimblett a Jake Paul: No será en tus términos

El peso ligero de la UFC Paddy Pimblett ha insistido en que no aceptará ser sparring del YouTuber convertido en boxeador Jake Paul bajo sus condiciones.

Durante un reciente video subido a su canal de YouTube, Pimblett abordó además sus recientes intercambios con Paul, de quien ha sido elogioso en el pasado con respecto al compromiso de la estrella en línea con el entrenamiento.

«Sabe muy bien que voy a pelear (el 10 de diciembre). Me enfrentaré a él cuando quiera», dijo Pimblett. «Pero el caso es que tendríamos que depositar el millón de dólares en un fideicomiso, porque sé que me dejaría tirado. No me daría un millón de dólares después de darle una paliza. Le dije: «Ven a pelear conmigo el día 12 en el PI de Las Vegas. Estoy allí el lunes, ven y pelea conmigo, hagámoslo’.

«Me dijo: ‘Ah, tengo algo que hacer, ven a Puerto Rico el 19 o el 20’. Si peleo con Jake Paul, tendría que bajar a 180 libras, 175 incluso», añadió Pimblett. «Eso es lo único que le pasa a Jake Paul, que siempre lo quiere a su manera. Nunca lo tendrá en igualdad de condiciones».

En la última oferta, Jake Paul aceptó aparecer como invitado en el podcast de Pimblett, Chattin Pony, a principios del año que viene. Sin embargo, volvió a pedir a «The Paddy» que viajara a Puerto Rico, donde ambos podrían completar su discutida sesión de sparring antes de rodar el episodio.