Desde el Tokyo Korakuen Hall, la empresa femenina OZ Academy celebró su función «Battle Big Bonus In Korakuen 2023«.

► «Battle Big Bonus In Korakuen 2023»

En la función se pusieron en disputa los tres campeonatos de la empresa.

Kaori Yoneyama se proclamó la quinta monarca en la historia del Campeonato 3 Way Pioneer OZ Academy al imponerse en una lucha en tres vías contra Momoka Hanazono y Kohaku. Además del cinturón y de trofeo correspondientes, Yoneyama se llevó un premio económico por parte del patrocinador de dicho título.

Las veteranas Jaguar Yokota y Mayumi Ozaki se apoderaron del Campeonato de Parejas OZ Academy tras resultar triunfantes en su duelo contra Sonoko Kato y Ryo Mizunami, quienes cayeron en su primera defensa.

En la batalla principal, la aguerrida Itsuki Aoki no pudo contra la recia AKINO y falló en su oportunidad de hacerse del Campeonato de Peso Abierto OZ Academy. AKINO aseguró su cinturón por cuarta ocasión.

Los resultados completos son:

OZ Academy «BATTLE BIG BONUS IN KORAKUEN 2023», 23.04.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 798 Espectadores

1. Yuu y Masked Hanahana vencieron a Aja Kong y Riko Kaiju (11:13) con un Bare Bears de Yuu sobre Kaiju.

2. OZ Academy Pioneer 3 Way Title, 3 Way Match: Kaori Yoneyama derrotó a Momoka Hanazono (c) y Kohaku (9:28) por Double Pinfall – conquistando el título

3. Maya Yukihi, Saori Anou y Kakeru Sekiguchi vencieron a Hiroyo Matsumoto, Rina Yamashita y Hikari Shimizu (16:35) con la Kakelahoma de Sekiguchi sobre Shimizu.

4. OZ Academy Tag Team Title: Jaguar Yokota y Mayumi Ozaki derrotaron a Sonoko Kato y Ryo Mizunami (c) (18:44) con un Reverse Huracanrana de Yokota sobre Mizunami – conquistando el título 5. ~THE WIZARD OF OZ~ OZ Academy Openweight Title: AKINO (c) venció a Itsuki Aoki (18:13) con un Cross Armbreaker defendiendo el título