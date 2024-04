Oliveira lamenta no haber acabado con Tsarukyan en UFC 300

Charles Oliveira amenazó a Arman Tsarukyan con múltiples intentos de sumisión en UFC 300, pero finalmente perdió por decisión ante el talento ruso-armenio el sábado por la noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Eliminado ahora de la imagen del título, el ex campeón de peso ligero publicó un video en sus redes sociales con sus primeros comentarios sobre la pelea, lamentando el hecho de que no pudo obligar a Tsarukyan a tocar los estranguladores en ninguno de los tres asaltos.

“No todos los días serán días de gloria. Hoy fue una pelea dura. Tuvimos la oportunidad de someterlo o incluso noquearlo, pero no pude encontrarme [en la pelea]”.

Oliveira planeaba desafiar al campeón de las 155 libras Islam Makhachev , o incluso a la superestrella irlandesa Conor McGregor, con una victoria en UFC 300, pero ahora regresa a casa con una derrota en su récord.

“Estoy bien. Me dieron unos puntos en el ojo, estoy un poco hinchado, pero estoy bien. He llorado, es parte [del juego]. Nada cambia. Ahora es el momento de volver a casa y quedarme con mi familia, dedicarme y entrenar nuevamente y esperar que sigan animándome porque todo lo que estoy pasando en la vida ahora es maravilloso. Gracias, gracias, gracias.»

“Lo que puedo prometer es que volveré más fuerte. Es el juego, no hay mucho que hacer. Tuve un campamento maravilloso, una reducción de peso maravillosa esta semana, pero eso es todo. Hoy no era el día. No estaba destinado a ser así. Gracias. Estoy bien y volveré mejor”.

Tsarukyan ahora tiene una racha ganadora de cuatro peleas bajo la bandera de UFC sobre Oliveira, Beneil Dariush , Joaquim Silva y Damir Ismagulov , y podría ingresar a una pelea de contendiente No. 1 a continuación. Tendrá que esperar para pelear por un campeonato de UFC, ya que se anunció el sábado que Makhachev defenderá su título contra Dustin Poirier en UFC 302 el 1 de junio.