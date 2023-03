Oliveira cree que McGregor pierde ante Chandler

‘The Notorious’ se niega a aceptar las críticas de sus compañeros mientras se prepara para volver a la acción a finales de 2023. Conor McGregor sigue devolviendo el fuego con todo el arsenal cada vez que otro luchador le critica.

La semana pasada apuntó al peso pesado británico Tom Aspinall, que se atrevió a decir que estaba “harto” de ver pelear a “The Notorious”. Por ese crimen, McGregor amenazó literalmente con matar a Aspinall (al que se refirió como una “rata cabeza de papilla”) en una serie de tuits rápidamente borrados.

Esta semana es el ex campeón de peso ligero de la UFC, Charles Oliveira, quien se burló de McGregor durante su aparición en The MMA Hour. Charles dijo que no creía que Conor McGregor venciera a Michael Chandler cuando su trabajo como entrenador en Ultimate Fighter termine en una pelea en algún momento a finales de 2023.

“No creo que vaya a ganar [contra Chandler]”, dijo Oliveira a través de un traductor. “Quiero decir, él es un tipo que vende. Es genial promocionarlo y a la gente le encantan sus peleas, pero no creo que vaya a ganar. Así que [no tengo que lidiar con ello]. Sí, creo que Chandler es un luchador explosivo. McGregor no ha peleado en mucho tiempo, así que creo que Chandler va a ganar”.

“Charles Oliveira cierra el pico“, escribió McGregor en una serie de tuits borrados. Siguió con su récord contra peleadores brasileños. “2-0. En realidad 3-0 porque RDA s- un ladrillo. Brasil me encanta tu tierra. La disfruto“.

Conor McGregor no ha peleado desde que se lesionó gravemente la pierna en julio de 2021 contra Dustin Poirier. Su pierna era tal desastre que a McGregor se le permitió retirarse del grupo de pruebas de la USADA mientras los médicos lo trataban. Ahora tendrá que pasar seis meses de nuevo en la piscina antes de que se le permita competir.

Si la pelea entre McGregor y Chandler va a tener lugar en septiembre, eso significa que “The Notorious” tendrá que empezar a enviar muestras cualquier día de estos. Le informaremos cuando su nombre aparezca en la base de datos de pruebas.