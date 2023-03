NPW: Cartelera para Una Noche Más en Corozal – “El Asombroso” Angel Cotto lanza Open Challenge

La New Professional Wrestling (NPW) regresan UNA NOCHE MÁS este próximo Sábado 25 de Marzo a la Cancha Comunidad El Verde en el pueblo de Comerio, Puerto Rico desde las 8:00 pm. Hace unos días la empresa presento un video, donde el ex campeón jr completo de WWC, “El Asombroso” Angel Cotto estará en el evento y realizo un Open Challange para cualquier luchador de PR que quiera enfrentarse a el, hasta el momento no hay ningún luchador que haya contestado al reto.

Aquí parte del cartel para UNA NOCHE MAS para este próximo 25 de Marzo en Corozal, los boletos ya están a la venta y el día del evento en la boleteria.