Noam Dar retiene la Copa NXT Heritage ante Dragon Lee, pero con ayuda

En una emocionante noche en WWE NXT Battleground, Noam Dar logró retener con éxito la Copa NXT Heritage en suelo estadounidense por primera vez, en un combate repleto de sorpresas y una nueva facción que se formó a su alrededor.

Durante el evento, se observó a Dar entablando una conversación con Oro Mensah, discutiendo la posibilidad de que este último fuera su hombre de esquina para su enfrentamiento contra Dragon Lee. Aunque inicialmente parecía haber cierta duda, Mensah finalmente se unió a Dar en el ring para brindarle su apoyo.

El enfrentamiento fue intenso, con Dar y Lee desplegando su habilidad y determinación sobre el cuadrilátero. Finalmente, Dar logró llevarse la victoria con dos caídas a una, gracias a la intervención de Jakara Jackson y Lash Legend. En un momento crucial, Jackson distrajo al árbitro, permitiendo que Legend rompiera una cubeta de hielo en la espalda de Lee. Esto facilitó que Dar pudiera ejecutar un contundente codazo hacia atrás, asegurando su triunfo.

Sin embargo, la acción no se detuvo allí. Lee intentó una arriesgada huracarrana desde el ring, pero no logró completarla y cayó peligrosamente a ringside. Aprovechando la situación, Dragon lanzó una feroz ofensiva contra el escocés, culminando con una poderosa powerbomb que estuvo a punto de sellar la victoria. En ese preciso instante, Jakara Jackson irrumpió corriendo por la rampa y se introdujo en el ring, distrayendo al árbitro.

Noam Dar just sent Dragon Lee DEEP into the SHADOW REALM tonight!pic.twitter.com/1aXIEpIgyl

— Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) May 29, 2023