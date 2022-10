NJPW: Titán y BUSHI, por campeonato de parejas

Es oficial, Titán y BUSHI son retadores al Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP y enfrentarán a TJP y Francesco Akira en el evento «Battle Autumn in Osaka».

► LIJ contra United Empire

NJPW agregó un encuentro titular a su evento Battle Autumn en Osaka del 5 de noviembre, con el que cierra la citada gira.

La dupla de United Empire, TJP y Francesco Akira defenderán el Campeonato de Parejas de Peso Junior IWGP contra BUSHI y Titan de Los Ingobernables de Japón. Este duelo quedó definido en el curso de la tercera fecha de la gira «Battle Autumn» celebrada en Niigata el domingo.

En la sexta lucha, Titán sometió a TJP en un combate de tercias. Tras la lucha, el luchador mexicano y BUSHI dieron un paso al frente y desafiaron a los campeones. Ahora la batalla quedó oficializada para el evento de Osaka, junto con las semifinales del torneo del Campeonato Mundial de Televisión IWGP, múltiples combates por equipos y Kazuchika Okada, Jay White y Tama Tonga en acción; así como otras dos luchas de campeonato.

Tras lanzar su desafío, los retadores expresaron:

– Titán:

¡No vine aquí solo para luchar, vine aquí para ser el campeón!

– BUSHI:

¡La lucha por el título está decidida! Las posibilidades de su realización aumentaron repentinamente, así como nuestras posibilidas

Por su parte, los monarcas respondieron:

– TJP:

Acepto la derrota de hoy. Pero cuando importa, ganamos. Nos adaptamos y encontramos una solución.

– Francesco Akira:

¡Voy a quitarles sus estúpidas máscaras!

El cartel parcial va así:

NJPW, 05.11.2022

Osaka Prefectural Gymnasium

– Incredibles Tag Match: Master Wato vs. Taiji Ishimori vs. Hiromu Takahashi vs. El Desperado *

– NJPW WORLD TV Title Tournament – Semifinal: Finlay/Sabre vs. EVIL/YOSHI-HASHI

– NJPW WORLD TV Title Tournament – Semifinal: SANADA/KENTA vs. (D)

– IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: TJP y Francesco Akira (c) vs. Titán y BUSHI

– NEVER Openweight Title: Karl Anderson (c) vs. Hikuleo

– IWGP US Heavyweight Title: Will Ospreay (c) vs. Tetsuya Naito