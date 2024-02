NJPW: Satoshi Kojima fuera de acción por lesión

El veterano luchador japonés de New Japan Pro Wrestling, Satoshi Kojima se encuentra fuera de acción por lesión.

► Satoshi Kojima se pierde Fantasticamanía 2024

Esto fue dado a conocer por la propia empresa del león, a través de un comunicado donde informó del estado de salud de Kojima y de las fechas que se perderá.

Kojima tiene una lesión en el ligamento colateral medial izquierdo. Este tipo lesión, frecuente en quienes practican deportes de contacto, puede ocurrir cuando la rodilla se empuja fuera de su rango de movimiento típico, debido a un movimiento de torsión o un golpe en la parte exterior de la rodilla. En los casos más leves, basta con descanso y una terapia de rehabilitación, así como el uso de antiinflamatorios o analgésicos. Sólo los casos más severos requieren cirugía de reconstrucción, pero este no parece ser el caso.

Se desconoce cuando ocurrió la lesión, pero Kojima tuvo actividad el fin de semana pasado en la función MLW SuperFight 2024 celebrada en Filadelfia, donde destronó a Alex Kane para ganar el Campeonato de Peso Completo MLW.

En su comunicado, NJPW señala:

Satoshi Kojima se retiró de los eventos del 8 y 9 de febrero debido a una lesión en el ligamento colateral medial de su rodilla izquierda. Ryusuke Taguchi participará en el lugar de Kojima Mientras se recupera de una lesión del ligamento colateral medial izquierdo, Satoshi Kojima estará ausente de las fechas de la gira Fantasticamania que comienza el lunes 12 de febrero. Pedimos disculpas a los fans que esperaban ver luchar a Kojima y apreciamos su comprensión.

De esta manera, Satoshi Kojima se pierde dos funciones de la gira «Road to the New Beginning», pero también la gira Fantasticamania de NJPW y CMLL mientras se recupera de la lesión. La gira se llevará a cabo en Japón del 12 al 19 de febrero y Kojima estaba programado para competir en seis eventos. Tomoaki Honma sustiuirá a Kojima en los eventos del 12 al 17 de febrero, mientras que Ryusuke Taguchi será el reemplazo de Kojima en el programa del 18 de febrero.

Satoshi Kojima espera estar completamente restablecido para finales de mes ya que el 29 de febrero está contemplado para reaparecer en MLW en la función «Intimidation Games» en Nueva York.

Vía X, Satoshi Kojima se disculpó por su ausencia y agradeció a sus compañeros que lo cubrirán.

También pido disculpas por estar ausente. Gracias, Taguchi y Honma.