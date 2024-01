NJPW: Lista la estipulación para Ishimori vs O-Khan

Por medio de una votación en línea, los aficionados de New Japan Pro Wrestling eligieron la estipulación especial para la lucha por el Campeonato KOPW 2024.

► Se decidió la estipulación para la lucha

El 20 de enero comenzará la gira «The New Beginning in Nagoya», y uno de los duelos que se llevarán a cabo será el que protagonizarán Taiji Ishimori y Great-O-Khan. Ishimori defenderá el Campeonato KOPW 2024, pero tal como está definido, para cada defensa, los contendientes deberán proponer una estipulación de combate y cada propuesta será votada por lo fans. La estipulación ganadora es la que se utilizará en el combate.

La propuesta que Ishimori propuso es un Ishimori Ring Fit de 10 minutos que ganó la encuesta con un 77,4 por ciento . A continuación se detallan las reglas para su próxima lucha:

Ishimori defenderá el cinturón KOPW 2024 contra Great-O-Khan en un combate Ishimori Ring Fit de 10 minutos. Transcurrirán 10 minutos y el último poseedor del título al final del tiempo límite será el vencedor. Además, en intervalos de tres minutos, los dos deben detenerse durante 30 segundos para hacer ejercicios de entrenamiento en circuito de alta intensidad.

【#KOPW2024 ファン投票】

1/20(土)愛知県体育館

石森太二 vs グレート-O-カーン (A)石森選手 提案ルール

・10ミニッツ イシモリング フィットマッチ (B)オーカーン選手 提案ルール

・ブルロープデスマッチ ※1/15(月)朝10時〆 — 新日本プロレスリング株式会社 (@njpw1972) January 12, 2024

Recordando el cartel:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN NAGOYA», 20.01.2024

Aichi Prefectural Gymnasium (Dolphins Arena)

0. Shoma Kato vs. Katsuya Murashima

1. Shota Umino y Tomoaki Honma vs. Ren Narita y Yujiro Takahashi

2. Jeff Cobb, HENARE, TJP, Francesco Akira y Callum Newman vs. David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors y Drilla Moloney

3. El Desperado y Master Wato vs. SHO y Yoshinobu Kanemaru

4. Hikuleo y El Phantasmo vs. KENTA y Chase Owens

5. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Togi Makabe vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

6. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku JUST TAP OUT

7. KOPW 2024: Taiji Ishimori (c) vs. Great-O-Khan

8. NEVER Openweight Title: Tama Tonga (c) vs. «King of Darkness» EVIL