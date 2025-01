NJPW: la celebración de Yuji Nagata

New Japan Pro Wrestling llegó al Sakura Citizen Gymnasium de Chiba para la función especial «Wrestling Life 40th Anniversary Yuji Nagata Blue Justice XV«, producida por el veterano Yuji Nagata.

► «Wrestling Life 40th Anniversary Yuji Nagata Blue Justice XV»

BULLET CLUB War Dogs (Clark Connors, Drilla Moloney y Gabe Kidd) desplegaron toda su violencian ante Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Shingo Takagi y Yota Tsuji) a quienes doblegaron tras once minutos.

En tremendo choque de parejas, Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) no tuvieron miramientos ante TMDK (Hartley Jackson y Zack Sabre Jr.) propinándoles un doloroso revés.

En el evento principal, Yuji Nagata hizo equipo con los Campeones de Tercias de Peso Abierto NEVER (Oleg Boltin, Hiroshi Tanahashi y Toru Yano) para enfrentar House of Torture (SHO, Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi y Ren Narita). HOT tenía la consigna de arruinar el festejo de Nagata, con sus ataques ilegales, pero Hontai logró revertir el dominio de sus rivales y terminó llevándose el triunfo. Sin embargo, HOT se robó los cinturones del Campeonato de Tercias NEVER en venganza.

Los resultados completos son:

NJPW «WRESTLING LIFE 40TH ANNIVERSARY YUJI NAGATA PRODUCE BLUE JUSTICE XV ~ BLUE JUSTICE DEPATURE», 19.01.2025

Sakura Citizen Gymnasium

1,105 Espectadores

1. Great-O-Khan, Francesco Akira y Jakob Austin Young vencieron a Shota Umino, Shoma Kato y Katsuya Murashima (11:10) con un Fireball de Akira sobre Murashima.

2. Kosei Fujita, Robbie Eagles y Ryohei Oiwa vencieron a El Deperado, YOH y Tomoaki Honma (12:42) con un The Grip de Oiwa sobre Honma.

3. Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi vencieron a Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima (9:55) con un Nameless Hiromu Roll PART2 de Takahashi sobre Kojima.

4. SANADA y Taiji Ishimori vencieron a Taichi y TAKA Michinoku (7:14) con un Skull End de SANADA sobre TAKA.

5. Gabe Kidd, Drilla Moloney y Clark Connors vencieron a Yota Tsuji, Shingo Takagi y BUSHI (11:18) con un Dorilla Killer de Kidd sobre BUSHI.

6. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vencieron a Zack Sabre Jr. y Hartley Jackson (11:41) cuando YOSHI-HASHI colocó espaldas planas a Jackson tras la Shoto.

7. Special Eight Man Tag Match: Hiroshi Tanahashi, Yuji Nagata, Toru Yano y Oleg Boltin vencieron a Ren Narita, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru (13:04) con una Kamikaze de Boltin sobre Kanemaru.