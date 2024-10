NJPW: Inicia la Super Jr. Tag League 2024

Dio comienzo el torneo anual de parejas de peso junior, «Super Jr. Tag League 2024» de New Japan Pro Wrestling. La jornada inaugural tuvo lugar en el G Messe Gunma.

► «Super Jr. Tag League 2024» – Día 1

Fue el Grupo A el que comenzó con las actividades de la fecha uno, con tres luchas. En la primera de ellas, LIJ (Hiromu Takahashi y BUSHI) doblegaron a Capitán Suicida y Tiger Mask IV

A continuación, Clark Connors y Drilla Moloney sumaron sus primeros puntos tras imponerse a SHO y Yoshinobu Kanemare de House of Torture.

TMDK (Kosei Fujita y Robbiea Eagles) consiguieron sus primeros puntos, dominando a Tiger Mask IV y Capitán Suicida,

Los resultados completos son:

NJPW «SUPER JR. TAG LEAGUE 2024 ~ROAD TO POWER STRUGGLE~», 24.10.2024

G Messe Gunma

633 Espectadores

1. Masatora Yasuda vs. Daiki Nagai – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

2. Jude London y Paris de Silva vencieron a YOH y Katsuya Murashima (10:21) con un Shooting Star Press de Silva sobre Murashima.

3. Taiji Ishimori, Robbie X y Gedo vencieron a The DKC, Ninja Mack y Shoma Kato (6:44) con un X EXPRESS de X sobre Kato.

4. KUSHIDA, Kevin Knight y Tomoaki Honma derrotaron a TJP, Francesco Akira y Jacob Austin Young (9:40) cuando Knight colocó espaldas planas a Young tras un Perfect Timing.

5. Shota Umino, Master Wato y Jado vencieron a SANADA, DOUKI y TAKA Michinoku (7:56) con un Vendaval de Wato sobre TAKA.

6. Super Jr. Tag League – Grupo A: Hiromu Takahashi y BUSHI derrotaron a Tiger Mask y Captain Suicida (11:22) con un Maximum the Holding 2nd de Takahashi sobre Tiger.

7. Super Jr. Tag League – Grupo A: Clark Connors y Drilla Moloney vencieron a SHO y Yoshinobu Kanemaru (11:40) cuando Moloney colocó espaldas planas a SHO tras un Full Clip.

8. Super Jr. Tag League – Grupo A: Robbie Eagles y Kosei Fujita [2] derrotaron a Ryusuke Taguchi y Dragon Dia [0] (15:40) con un Abandon Hope de Fujita sobre Dia.