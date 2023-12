Por medio del voto de los aficionados, quedó definida la modalidad en la que se enfrentarán Taichi y Yoshinobu Kanemaru por el Campeonato KOPW 2023.

► Se impuso la estipulación de Taichi

La estipulación para el combate por el Campeonato KOPW entre Yoshinobu Kanemaru y el campeón Taichi está fijada. Los dos talentos competirán en un combate Whiskey Bottle Ladder , que fue sugerido por Taichi y obtuvo el 70 por ciento de los votos.

El combate se llevará a cabo en el evento «Road to Tokyo Dome» el 21 de diciembre. Se colgará una botella de whisky del techo del Korakuen Hall y el luchador que la recupere podrá utilizar la botella y su contenido como arma.

El cartel completo queda así:

NJPW, 21.12.2023

Tokyo Korakuen Hall

1. Toru Yano & Tiger Mask vs. Masked Horse & Masked Boltin

2. Zack Sabre Jr. & Kosei Fujita vs. Yuto Nakashima & Oskar Leube

3. TJP, Francesco Akira & Callum Newman vs. Clark Connors, Drilla Moloney & Gedo

4. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita & SHO vs. Shota Umino, Tomoaki Honma & Master Wato

5. Satoshi Kojima & El Desperado vs. Shingo Takagi & Hiromu Takahashi

6. SANADA, Yuya Uemura & DOUKI vs. Tetsuya Naito, Yota Tsuji & BUSHI

7. KOPW 2023: Taichi (c) vs. Yoshinobu Kanemaru

8. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi & Tomohiro Ishii (c) vs. Jeff Cobb, Great-O-Khan & HENARE