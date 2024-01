NJPW: Análisis y Predicciones “Wrestle Kingdom 18”

New Japan Pro Wrestling está lista para su gran fiesta con la que inicia sus actividades de 2024, «Wrestle Kingdom 18» desde el majestuoso Tokyo Dome.

► Wrestle Kingdom 18

Wrestle Kingdom 18 regresa a su formato de una función, NJPW ha hecho un gran esfuerzo promocional para convocar a un gran número de asistentes. La llegada de HIroshi Tanahashi a la presidencia de la empresa marca el inicio de una nueva era, con la que los aficionados pueden sentirse altamente indentificados.

Wrestle Kingdom 18 se podrá en vivo ver a través de NJPW World, el servicio de streaming de NJPW, con opciones para comentarios en inglés y japonés.

Los horarios para la zona de América son:

01:30: Ciudad de México (México), Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras)

02:30: Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador)

03.30: Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), Puerto Rico, República Dominicana

04:30: Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay), Asunción (Paraguay)

El evento se consta de once luchas, con siete títulos en juego. Uno de estos campeonatos hace su presentación y coronará a su primer monarca.

Habrá también encuentros especiales, donde se presentarán elementos de NOAH y la súper estrella de AEW, Bryan Danielson

► Wrestle Kingdom 18 – Análisis y Predicciones

1. New Japan Rambo:

La única lucha del pre-show consistirá en la campal anual de New Japan RANBO, los participantes suelen ser una sorpresa, revelándose a su ingreso al ring. Los últimos 4 restantes se clasifican al evento New Year Dash del 5 de enero para coronar a un campeón provisional de KOPW para comenzar el año 2024.

Predicciones: Depende de los participantes pero tradicionalmente Toru Ayano es uno de los clasificados

2. IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title: Clark Connors y Drilla Moloney (c) vs. Francesco Akira y TJP

Drilla Moloney y Clark Connors expondrán el Canpeonato de Parejas de Peso Jr IWGP Jr enfrentando a la única dupla que puede vencerlos, Catch 2/2 (Francesco Akira y TJP). Sin embargo los monarcas parecen firmes y luchando a un ritmo impresionante.

Prediccion: Bullet Club War Dogs

3. NJPW World Television Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Hiroshi Tanahashi.

El recién nombrado presidente de NJPW y también Campeón de tercias NEVER, Hiroshi Tanahashi, se enfrentará a uno de sus mas duros rivales , Zack Sabre Jr, por el Campeonato de la TV NJPW world. Sabre tiene la ventaja como campeón inaugural defendiendo 16 veces el cinturón y se ve firme para completar el año reinando.

Predicción: Zack Sabre Jr.

4. Yota Tsuji vs. Yuya Uemura.

En un nuevo episodio de la rivalidad de Los Ingobernables de Japón y JUST 5 GUYS, serán sus elementos más jóvenes los que se confronten. Yota Tsuji y Yuya Uemura se enfrentarán en una lucha individual donde no se reservarán nada.

Predicción: Yota Tsuji

5. Shota Umino y Kaito Kiyomiya vs. EVIL y Ren Narita.

Kaito Kiyomiya y Shota Umino integran una dupla para enfrentarse a House of Torture Durante la gira World Tag League , el ex miembro de Strong Style, Ren Narita, traicionó a Umino uniéndose a EVIL y a House of Torture. La lucha da continuidad a la rivalidad entre ambos grupos. En el evento de Año Nuevo de NOAH, Umino y Kiyomiya comandaron un equipo que sometió a HOT.

Predicción: Shota Umino y Kaito Kiyomiya

6. NEVER Openweight Title: Shingo Takagi (c) vs. Tama Tonga.

Shingo Takagi expondrá el Campeonato de Peso Abierto NEVER contra Tama Tonga en una revancha de Fighting Spirit Unleashed de octubre. Ambos son dos de los luchadores más recios y son tres veces campeones y están decididos a demostrar quién es mejor y más duro en lo que promete ser una batalla intensa.

Predicción: Shingo Takagi.

7. IWGP & NJPW STRONG Openweight Tag Team Titles: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI (c) vs. Hikuleo y El Phantasmo (c).

Bishamon y Guerrillas of Destiny vuelven a verse las caras, pero en esta ocasión el ganador se lleva todo. Tras ganar la World Tag League, Hirooki Goto y YOSHI-HASHI llegan bien embalados pero tienen frente de ellos unos adversarios jóvenes y muy ambiciosos.

Predicción: Guerrillas of Destiny ( El Phantasmo y Hikuleo)

8. IWGP Junior Heavyweight Title: Hiromu Takahashi (c) vs. El Desperado.

Hiromu Takahashi fue uno de los monarcas más estable y exitosos del año. En Wrestle Kingdom 18, Takahashi llegaraá a 365 días como monarca reinante y todo parece indicar que así seguirá ya que El Desperado viene de una cirugía y aún no está restablecido al 100%.



Predicción: Hiromu Takahashi

9. IWGP Global Heavyweight Title: Will Ospreay vs. Jon Moxley vs. David Finlay (c/ Gedo)

Este será uno de los duelos más reñidos de la velada, donde se estrenará un nuevo título luego de que Finlay destruyera los campeonatos de los Estados Unidos y UK en Power Struggle. Será la última lucha de Ospreay en el Tokyo Dome, mientras que Mox llega a revolver más las aguas. Finlay necesita un resultado positivo para avalar su liderazgo

Pronóstico: David Finlay

10. Special Single Match: Bryan Danielson vs. Kazuchika Okada.

Kazuchika Okada se enfrenta a Bryan Danielson en una revancha muy esperada. Varias deudas quedaron pendientes desde Forbidden Door 2023, cuando desafortunadamente Danielson se rompió el brazo. Vino después el incidente entre ellos que dejó a Danielson con un hueso orbital roto, seguido del reto a Okada para una revancha en Japón. Sin embargo, Raimaker está en casa y con todas las condiciones a favor.

Predicción: Kazuchika Okada

11. IWGP World Heavyweight Title: SANADA (c) vs. Tetsuya Naito.

SANADA pondrá en juego por quinta vez el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP contra el ganador del G1 Climax 33, Tetsuya Naito. Ambos luchadores tienen una larga historia.

A pesar de mantener el título durante 9 meses, los fanáticos no parecen haber aceptado a SANADA como campeón. Naito es uno de los hombres más populares de la empresa del león y con un año excelente.

Predicción: Tetsuya Naito

Nos leemos más tarde, para una gran velada al estilo SÚPERLUCHAS