Nic Nemeth se retracta: «Me gustó la promo grosera de Cody Rhodes»

La semana pasada en Raw, vimos a Cody Rhodes hacer una promo bastante subida de tono de lo habitual, en donde lanzó buenos y fuertes insultos hacia The Rock, quien días antes se había metido con su madre, Michelle Rubio, en un concierto que realizó en SmackDown.

Pues bien, inicialmente, en su nuevo rol como panelista y analista de Busted Open Radio, la ex Superestrella WWE, Dolph Ziggler, ahora conocido bajo su nombre real de Nic Nemeth, habló en su momento y dijo que no l e gustó esa promo, pues le parecía exagerado que Cody utilizara estas groserías.

► Nic Nemeth cambia de idea en torno a la promo grosera de Cody Rhodes

Ahora, en la más reciente edición del programa de radio, Nemeth ha dicho que se retracta, y explicó por qué ahora sí amó la promo que hizo Rhodes. Estas fueron sus palabras:

«No vep lucha libre y solo vi la promo en tres clips en X, así que al principio no entendía por qué Cody Rhodes usaba lenguaje grosero. Es Cody diciendo cosas como ‘pequeño pene’ o ‘cabrón’ o lo que sea a The Rock. Y pensé, ‘Oh no, esto es tan forzado. The Rock te dio con todo, y ahora vamos a ver esta imitación barata de la Era Attitude’. Eso no ayuda.

«Sin embargo, hice mi tarea sobre el segmento y realmente lo vi, y ahora afirmo que he cambiado mi opinión. Realmente me gustó. Realmente me gustó esa promo con groserías de Cody. Por mucho que esas pequeñas piezas fuera de contexto me hicieran pensar, ‘Uh, forzado’. En conjunto, la promo, la historia que contó… No fue lo mejor que he escuchado, pero me gustó mucho. La amé.

«Los golpes tomados hacia la madre de The Rock fueron mis momentos favoritos. Cuando dijo: ‘Y ¿sabes qué? ‘No tengo más que buenas cosas que decir sobre tu madre’. Con una pequeña sonrisa en su rostro. Eso es lo mejor».