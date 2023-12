La última vez que dentro del producto de WWE escuchamos hablar de la denominación «New Year’s Revolution» fue para una gira de eventos en vivo poco antes de que el coronavirus se colara en nuestras vidas.

Anteriormente, New Year’s Revolution fue un evento de pago por visión de la compañía que sólo tuvo tres ediciones (2005, 2006 y 2007), con la primera de ellas como la más recordada, por celebrarse desde San Juan de Puerto Rico y por albergar como estelar un combate en la Cámara de Eliminación; estipulación que se programó también para la segunda entrega.

Y ayer, WWE, por boca de Nick Aldis, oficializó el regreso de New Year’s Revolution, ahora en modo de capítulo de SmackDown que veremos el 5 de enero, a celebrarse desde la Rogers Arena de Vancouver (Canadá).

Primer episodio de SmackDown del 2024, WWE lo carga ya con una serie de combates interesantes. Especialmente, una Triple Amenaza entre Randy Orton y AJ Styles y LA Knight, cuyo ganador se situará como retador de Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible WWE en Royal Rumble.

He aquí el cartel provisional de este New Year’s Revolution 2024.

6 can’t-miss shows. 1 epic week.



We’re ringing in 2024 with WWE New Year’s Knockout Week: a full slate of @WWE programming to kick the new year off right.



It all starts one week from Monday with #WWERaw Day One and ends with #SmackDown: New Year’s Revolution…



Are you ready? pic.twitter.com/aqqH6UTIrs