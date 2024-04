The New Dungeon es la escuela de lucha libre que tienen Natalya y Tyson Kidd para seguir con la labor que inició el abuelo de la luchadora, Stu Hart, en The Hart Dungeon. Hace apenas unos años que dieron comienzo a su trabajo de ayudar a otros luchadores y luchadoras pero han sido incontables las veces que nos hemos hecho eco de sus experiencias en SÚPER LUCHAS.

Here is Miyu Yamashita training last night with Natalya in the Dungeon.

Always great to see her with Joshi! pic.twitter.com/qlWwH71lUX

— Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) October 19, 2023