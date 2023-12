MVP se ofrece para ser el nuevo Kang en Marvel

Se espera (o se esperaba) que Kang sea el nuevo supervillano del Universo Cinematográfico de Marvel después de la caída de Thanos tras sus primeras apariciones en la película ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ y la serie ‘Loki’; iba a estar en ‘Avengers: The Kang Dynasty’, cuyo título ha sido cambiado a ‘Avengers 5’. Sin embargo, el actor que lo interpretó, Jonathan Mayors, ha sido despedido tras haber sido declarado culpable de violencia doméstica contra la que era su pareja, la bailarina y entrenadora Grace Jabbari. Qué pasará ahora con el personaje es una incógnita.

► MVP se ofrece a Marvel

Y mientras se resuelve, el luchador de WWE MVP se ofrece para tomar el papel. De manera tan sencilla como respondiendo «no problem» a una publicación en X de Wrestling News preguntando por qué luchador sería interesante que sustituyera a Mayors como Kang. Por algún motivo, la Superestrella eliminó su comentario.

Sería toda una sorpresa ver el nombre Antonio Burke Jr. (así se llama realmente MVP) dando vida a Kang en los créditos de próximas producciones de Marvel Studios. Empezando porque apenas tiene experiencia como actor. De hecho, solo ha hecho una película, ‘MacGruber’, que si bien contó con un buen elenco -Will Forte, Kristen Wiig, Val Kilmer, Ryan Phillipe, Maya Rudolph…- no tuvo éxito. Es una comedia centrada en un torpe agente secreto cuya carencia de habilidad y abundancia de problemas personales le sirve como quebradero de cabeza para el y para quienes le rodean.

Mientras, MVP no está teniendo demasiado protagonismo actualmente en WWE debido a la ausencia de Omos de la televisión. Parece que ahora mismo -desde hace unos cuantos meses- no existe un plan para ellos. Aunque seguramente antes o después volverán a hacer de las suyas. Puede que tengan un hueco en la lucha de 30 hombres de Royal Rumble 2024.