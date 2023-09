Mustafa Ali lamentó no haber estado en Superestar Spectacle

WWE realizó este viernes Superstar Spectacle 2023 en India, donde John Cena unió fuerzas a Seth Rollins contra Imperium, en lo que fue el primer combate del 16 veces Campeón Mundial luego de que perdiera ante Austin Theory en una oportunidad por el Campeonato de Estados Unidos en WrestleMania 39. Curiosamente, en sus más de veinte años de carrera fue la primera vez que luchaba en aquel país, y se mostró bastante agradecido por aquello.

Indus Sher (Sanga y Veer), Jinder Mahal, Shanky, quien volvía a luchar en más de un año, además del miembro del Salón de la Fama WWE, The Great Khali, aparecieron en el show del viernes en Superstar Spectacle, evento que fue el primero que se lleva a cabo en ese país desde el 2017 cuando WWE llegó a Nueva Delhi, con Triple H y Jinder Mahal encabezando el espectáculo.

La actual superestrella de NXT, Mustafa Ali posee ascendencia India y Paquistaní, y lamentó no haber podido formar parte del evento Superstar Spectacle el viernes en Hyderabad, India. Ali publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en respuesta a la cuenta de Pro Wrestling Finesse, respecto al hecho de que era una sorpresa de que no estuviera allí, a pesar de haber contado con tiempo en televisió núltimamente. Ali mencionó al conflicto entre Pakistan e India como el posible motivo de su ausencia.

My apologies to all the fans in India. Would have loved to perform there. With all the tension that exists between Pakistan and India, I would have loved to shown that a man from both countries can bring us together. https://t.co/ACR2BSxzDd

— Mustafa Ali / Adeel Alam (@AliWWE) September 8, 2023