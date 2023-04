Munhoz predice pelea Sterling vs. Cejudo

Henry Cejudo regresará al octágono en UFC 288 contra el campeón de peso gallo Aljamain Sterling el 6 de mayo de 2023.

El ex campeón de peso gallo intentará recuperar el título que nunca perdió en el octágono, pero su tiempo fuera de la acción lo afectará en comparación con las sólidas demostraciones de Sterling en sus últimas peleas.

El peso gallo brasileño Pedro Munhoz planteó esta preocupación en su entrevista exclusiva con James Lynch de Sportskeeda MMA.

Munhoz habló sobre la ventaja de tamaño físico de Aljamain Sterling en el evento principal de UFC 288. Respaldó al pleador de origen jamaiquino para defender su título contra Henry Cejudo, marcando su tercera defensa exitosa. Munhoz dijo:

“Sí, definitivamente no. Cejudo es un gran luchador. Ya sabes, el resultado ha demostrado eso y todo lo que ha estado haciendo en este deporte. Pero para esta pelea específica, veo [una] ventaja para Aljamain Sterling. Por el tamaño, porque sabes la cantidad de luchadores con los que ha estado [luchando] últimamente y no recibió tanto daño. Ser más largo y el ritmo, en cuanto a cardio y todo eso, creo que marcará una gran diferencia en la pelea. Así que me veo un poco como Aljamain Sterling”.