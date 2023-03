Muhammad critica Covington por rol respaldo UFC 286

Belal Muhammad está desconcertado al ver a Colby Covington como el peleador suplente del evento principal de UFC 286.

Tanto el campeón de peso welter Leon Edwards como Kamaru Usman pesaron con éxito para su trilogía de pelea por el título en The O2. Pero pesando como reserva estaba Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC), quien también pesó 170 libras en la nariz .

Muhammad (22-3 MMA, 13-3 UFC) estaba haciendo campaña para pelear contra Covington, y dice que el ex campeón interino podría haberlo enfrentado en esta cartelera si estuviera listo para competir.

“Es ridículo que Dana White siga diciendo que este tipo es el número 2 del mundo, uno de los mejores peleadores del mundo, y tiene miedo de pelear contra cualquiera que pueda vencerlo. Solo vence a los muchachos que vienen de derrotas, y tuvo la oportunidad de pelear conmigo en esta cartelera. Estaba tratando de pelear en esta tarjeta, no estaba tratando de hacer negociaciones locas ni nada con el UFC. Nuestro final fue sí, sí, sí. Fue en enero cuando estábamos tratando de ponerlo en marcha y él lo rechazó, solo para que sirviera como respaldo.

“Pesar por nada, y no tener que pelear porque el tipo tiene miedo. Entonces es broma, tienen que empezar a sacarlo del ranking, no quiere pelear, no está tratando de pelear. Me alegro de que el mundo esté empezando a notarlo y verlo ahora, porque ambos podríamos haber intervenido, él aún podría haber sido un respaldo, y ambos podríamos haber peleado y recibido un cheque por pelear, pero él es un cobarde.”

Covington no ha competido desde que ganó por decisión unánime a Jorge Masvidal en marzo pasado en UFC 272. White dijo anteriormente que Covington ha estado listo para pelear contra cualquiera, pero Muhammad encuentra eso difícil de creer.

Invicto en sus últimas nueve peleas, Muhammad está ganando mucho impulso después de vengar su derrota ante Vicente Luque, y luego sacó a Sean Brady de las filas de los invictos con un nocaut técnico en el segundo asalto en UFC 280.