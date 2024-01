Mr. Kennedy hubiera considerado ir a Royal Rumble

«Mi oponente de ensueño absoluto de todos los tiempos, sin duda alguna, sería Steve Austin. Estaba tan feliz cuando Kevin Owens tuvo la oportunidad de enfrentarlo… Qué increíble. Ese sería mi oponente de ensueño. Definitivamente me encantaría luchar contra Seth Rollins«. Esto decía Mr. Kennedy en 2023. Antes de anunciar al mundo luchístico entero, incluida la WWE, que quería volver a los encordados. No obstante, desde entonces, no lo ha hecho, no ha tenido ningún combate.

► Si WWE hubiera contactado…

Pero podría haberlo tenido en Royal Rumble 2024. En realidad, nunca tuvimos información acerca de que pudiera participar. Es más, ahora sabemos que WWE nunca se puso en contacto con él para ello. Pero también descubrimos que él hubiera considerado la posibilidad si lo hubieran hecho. Lo señala en una reciente aparición en Cheap Heat Productions.

«Sí, definitivamente. Lo consideraría. Dejémoslo así. Dicho esto, estoy realmente emocionado de ver el Royal Rumble. Es mi lucha favorita del año. Siempre lo ha sido.»

Podríamos pensar que Ken Anderson (es su nombre real y el que usa ahora en la lucha libre) estaría dispuesto a tomar ese camino en un futuro, en Royal Rumble 2025. Por otro lado, quizá para entonces tenga un contrato con alguna empresa que no se lo permita. Pero todo esto es demasiado especular. Nos quedamos con que el veterano de las cuerdas está abierto a volver a la WWE, la que durante unos cuantos años fue su casa y donde alcanzó el punto más alto de su carrera, junto con TNA.

Y sin duda sería bien recibido por los fanáticos. Imaginemos que suena su música de entrada de cuando luchaba en WWE, entra en escena, pasa por la rampa, accede al cuadrilátero y baja el clásico micrófono que utilizaba para presentarse a sí mismo… La arena seguramente estaría encantada de verlo.