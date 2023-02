Moreno quiere pelear contra Pantoja en México

El campeón de peso mosca Brandon Moreno quiere traer un evento de pago por evento de UFC a México. Moreno está buscando hacer la primera defensa del título de su segunda etapa como campeón en casa y contra un hombre con el que ha perdido antes en Alexandre Pantoja .

Moreno (21-6-2 MMA, 9-3-2 UFC) espera estar más activo de lo que ha estado en los últimos años, por lo que idealmente le gustaría regresar en el verano. Sin embargo, si el UFC hiciera una visita a México durante el mes de su independencia en septiembre, Moreno estaría más que feliz de esperar.

“Me gustaría pelear dos veces más este año, una en junio y luego otra vez en noviembre o diciembre”, dijo Moreno a MMA Junkie en español . “Estaba peleando tres veces al año. Tenía ese ritmo antes de que comenzara todo con Figueiredo, así que me gustaría retomar ese ritmo.

“Pero si UFC me da la excusa perfecta para esperar hasta septiembre para un pay-per-view en la Ciudad de México, el lanzamiento del Performance Institute (en México), que creo que se lanza este año, creo que es una excusa increíble. No me extrañaría que me ofrecieran Pantoja para la próxima, así que creo que ese sería el escenario ideal para mí”.

Moreno ha perdido dos veces ante Pantoja, técnicamente hablando, pero solo una vez en un entorno profesional. “The Assassin Baby” peleó por primera vez contra el brasileño en 2016, perdiendo por estrangulamiento trasero desnudo en el segundo asalto en una pelea de exhibición disputada durante “The Ultimate Fighter 24”.

La estrella mexicana volvió a enfrentarse a Pantoja en 2018, perdiendo por decisión unánime en UFC Fight Night 129. Fue su última derrota antes de emprender su histórica carrera por el título que lo convertiría en dos veces campeón de UFC. Moreno no tiene nada personal contra Pantoja. Profesionalmente, esa es una historia diferente.

“Lo quieras o no, esa espina permanece. Esa espina de, ‘Oye, sé que puedo vencer a este tipo, y él me ha vencido en el pasado’.

“Como competidor, trato de mantenerme siempre muy relajado, y no me tomo nada personalmente, pero lo quieras o no, ese lado competidor en mi alma y espíritu todavía tiene esa pequeña espina. Algo que tengo muy presente en mi cabeza y de lo que estoy muy convencido es que los Brandon Moreno que pelearon con Pantoja en sus respectivos tiempos, esas no fueron sus mejores versiones.

“Cuando peleé con él, y no es excusa, Pantoja nunca peleó contra el mejor Brandon Moreno en ese momento. Realmente lo creo, y me encantaría demostrarlo en el futuro”.