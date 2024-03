UFC 299 se lleva a cabo este próximo sábado 9 de marzo por la noche en Miami, Florida y puedes ver los momios de la tarjeta de pelea completa a continuación.

En el evento estelar, Sean O’Malley buscará hacer la primera defensa exitosa de su título de peso gallo mientras se dirige a una revancha con Marlon Vera, quien le dio la única derrota de su carrera por TKO en 2020.

O’Malley venció a Sterling para ganar el título en UFC 292 en agosto de 2023 en una actuación ganadora de la noche. En 10 peleas de UFC, O’Malley tiene ocho premios de bonificación posteriores a la pelea. Junto con la defensa del título, buscará vengar la única derrota de su carrera ante Vera en agosto de 2020, un revés TKO que se produjo después de que Vera se lesionara la pierna con una patada.

Después de una derrota ante el excampeón de peso pluma José Aldo a finales de 2020 que se produjo justo después de su victoria sobre O’Malley, Vera está en una racha de 5-1. Su única derrota en ese tramo se produjo hace poco menos de un año ante Cory Sandhagen por decisión dividida.

En el evento co-principal de cinco asaltos Dustin Poirier, intenta recuperarse de una derrota por KO ante Justin Gaethje en una pelea por el título ‘BMF’ el año pasado mientras se enfrenta a una fuerza en ascenso en Benoit Saint Denis, que ha ganado sus últimas cinco peleas en la UFC dentro de la distancia.

Poirier, ex campeón interino del peso ligero, cuenta con 13 premios de bonificación tras el combate, entre ellos ocho Pelea de la Noche.

El francés Saint-Denis convocó a Poirier para la que será su sexta pelea en el peso ligero después de que bajara de las 170 libras. Lleva un balance de 5-0 en ese tramo, con tres nocauts y dos sumisiones, además de tres premios de bonificación tras el combate.

Michael «Venom» Page, estrella de Bellator desde hace muchos años, debutará en la UFC en el cartel principal del UFC 299 frente a Kevin Holland, que el año pasado se clasificó con un balance de 2-1 y viene de perder por decisión dividida ante Jack Della Maddalena.

El ex aspirante al título del peso welter Gilbert Burns perdió ante Belal Muhammad en su último combate y ahora intentará volver a la senda del triunfo frente a Jack Della Maddalena, que ha ganado sus seis combates en la UFC hasta la fecha.

El ex campeón del peso gallo, Petr Yan, abrirá la cartelera estelar e intentará poner fin a una decepcionante racha de cuatro derrotas en sus últimos cinco combates cuando se enfrente a Song Yadong, quien, por el contrario, ha ganado cuatro de sus últimos cinco combates.

Consulte a continuación los momios del programa completo del UFC 299.

CARTEL ESTELAR (Pay-per-view, 10 p.m. ET)

Campeón: Sean O’Malley (-245) vs. Marlon Vera (+200) – por el título mundial peso gallo de la UFC

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 245 dólares a Sean O’Malley.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Marlon Vera se ganará 200 dólares.

Dustin Poirier (+150) vs. Benoit Saint-Denis (-185)

Kevin Holland (-135) vs. Michael Page (+115)

Gilbert Burns (+115) vs. Jack Della Maddalena (-135)

Yadong Song (+120) vs. Petr Yan (-140)

CARTEL PRELIMINAR (ESPNews, 8 p.m. ET)

Jailton Almeida (-105) vs. Curtis Blaydes (-115)

Maycee Barber (-200) vs. Katlyn Cerminara (+165)

Rafael dos Anjos (+295) vs. Mateusz Gamrot (-375

Pedro Munhoz (+180) vs. Kyler Phillips (-220)