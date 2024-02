Molly McCann aliviada por victoria en su debut en el peso paja

Molly McCann puede respirar un poco más tranquila después de un exitoso debut en el peso paja. La peleadora favorita de los fanáticos peleó por primera vez en 115 libras el sábado en UFC Fight Night 235. De manera dominante, McCann (14-6 MMA, 7-5 UFC) sometió a Diana Belbita (15-9 MMA, 2-5 UFC) con una barra de brazo en el primer asalto de su pelea.

Fue un momento emotivo para McCann, quien esperaba reinventarse en una nueva categoría de peso después de derrotas consecutivas en 125 libras.

«Han sido los 14 meses más difíciles de mi vida. Mi mayor sueño era pelear en MSG y quedé destruida. Obtuve el evento co-principal en Londres y me destruyeron«.

“Tuve que profundizar mucho para ver si realmente lo quería. Mi entrenador me llevó a un lado y me preguntó: ‘¿Cuánto deseas realmente ser campeona? Va a costar mucho llegar a este peso y lograrlo con este peso”. Todas las personas en línea dudaron de mí. Cada persona me hizo pasar un infierno. Esa actuación es la guinda del pastel. Obviamente no los voy a callar, pero no podría haberlo hecho mejor. Eran artes marciales mixtas”.

McCann busca regresar a la jaula este verano. Está decidida a ser campeona de UFC y quiere comenzar a ascender en el ranking.

“Me duele un poco la mano. Me haré una radiografía, le echaré un vistazo, me tomaré una semana de descanso, volveré al gimnasio y luego evaluaré cuándo es mejor para nosotros. He oído que julio es en Manchester y realmente me gustaría intentarlo entonces. No soy alguien para criticar a nadie. Soy una mujer de compañía que acepta cualquier pelea que se le presente. Esperemos que los programadores sean justos, estilísticamente. Déjame revisar las clasificaciones”.