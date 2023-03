Mokaev: “Me recuperé lo suficiente como para pelear”

Nada iba a impedir que Muhammad Mokaev compitiera en UFC 286. Mokaev (9-0 MMA, 3-0 UFC) se dislocó el hombro en diciembre pasado y decidió no someterse a una cirugía para no poner en peligro su pelea de peso mosca contra Jafel Filho (14-2 MMA, 0-0 UFC), que lleva lugar el 18 de marzo en The O2 en Londres.

“Decidí hacerme (cirugía) tal vez después de la pelea, pero me recuperé lo suficiente como para pelear”. “Si hago la cirugía, probablemente estaré fuera por seis o siete meses como mínimo”.

Mokaev admite que apenas podía levantar el brazo cuando se anunció oficialmente su pelea con Filho. Tuvo que hacer algunos ajustes durante su campo de entrenamiento en Phuket, Tailandia.

Pero una semana después de su pelea, el joven de 22 años dice que está listo y promete que la gente no escuchará excusas de él si no levanta la mano.

“Simplemente creo que puedo vencer a estos muchachos. Siempre he luchado antes de mi pelea. Siempre enfermedad, a veces pasa algo, no siempre es al 100 por ciento. No solo yo, todos los luchadores creo que son así. Creo que el 95 por ciento de los peleadores no entran a la jaula al 100 por ciento. Entonces, está bien. Hice sparring, me siento bien y confío en que ganaré esta pelea”.

“Me siento bien, ambas manos trabajando. Entonces, no voy a poner excusas después de la pelea. Estoy diciendo que ahora estoy recuperado”.

Mokaev también está ansioso por mantenerse activo para poder lograr su objetivo de convertirse en el campeón más joven en la historia de UFC. Invicto en su carrera profesional, Mokaev derrotó a Cody Durden, Charles Johnson y, más recientemente, a Malcolm Gordon por sumisión en UFC 280 en octubre pasado.