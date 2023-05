Minoru Suzuki enfrentará a Low Ki en Australia

El veterano gladiador Minoru Suzuki, enfrentará en un combate individual al peligroso Low Ki.

► Minoru Suzuki y Low Ki chocarán en Australia

Esto fue dado a conocer por la empresa australiana New Horizons Pro Wrestling (NHPW) en sus redes sociales, donde se congratuló de contar con la presencia de dos grandes estrellas de la lucha libre mundial, quienes se medirán por primera ocasión.

Minoru Suzuki y Low Ki se enfrentarán en una lucha en mano a mano dentro del evento especial “Crossroads 2023” que tendrá verificativo el 26 de agosto en Perth, Western Australia, Australia.

El fiero japonés Suzuki retorna a Australia luego de cinco años y por primera ocasión con una empresa independiente local. La última vez que Minoru Suzuki estuvo en esas latitudes fue con New Japan Pro Wrestling como parte de la gira “Fallout Down Under Tour 2018” que comprendió cuatro fechas.

Para el neoyorkino Low Ki, quien en los últimos años se desempeña dentro de la escena independiente estadounidense, es su retorno con la empresa australiana luego de tres años. Low Ki ya se presentó en múltiples ocasiones con NHPW desde 2012 hasta 2020, donde enfrentó a talentos como Chris Vice, Davis Storm, Robbie Eagles, Jonah Rock, Tom Lawlor, entre otros.