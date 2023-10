Mike Perry confía en tener ventaja sobre Eddie Álvarez antes de su enfrentamiento a puño limpio, pero Álvarez cree que Perry está cometiendo un grave error al subestimarle.

Los dos luchadores favoritos de los aficionados se enfrentarán en la pelea estelar de BKFC 56 el 2 de diciembre en Salt Lake City. Se trata de un combate muy esperado, ya que tanto Perry como Álvarez son dos luchadores conocidos en el mundo de las artes marciales mixtas, y ambos han sabido trasladar esa faceta al boxeo sin guantes.

Perry espera ofrecer un buen espectáculo a los aficionados, pero cree que Álvarez está en desventaja de cara al combate.

«Sólo hay una forma de ganar este combate, y es fácil, poniendo mis nudillos en su cara», dijo Perry a MMA Junkie Radio.

► Álvarez dice lo contrario de Perry y espera una pelea dura.

«Va a ser duro, va a ser duro», dijo Álvarez en la misma entrevista. «El tipo recibe golpes y sigue viniendo. Nunca voy a llamar al tipo trabajo fácil. Creo que fue una tontería llamarme fácil, pero ya veremos. Tal vez sea así como se siente realmente, teniendo en cuenta su régimen de entrenamiento y contra quién se enfrenta.

«No creo que vaya a ser un rival fácil. Veo agujeros en su juego y cosas que puedo explotar, al igual que mis entrenadores, obviamente. Pedimos esta pelea, así que conseguí lo que quería. El 2 de diciembre, vamos a hacer que funcione. Vamos a explotar sus agujeros, vamos a hacer grandes cosas. Esto puede ir de otra manera, pero no espero de ninguna manera una noche fácil. No espero que nada de esto sea fácil«.

Sobre el papel, Perry tiene algunas ventajas evidentes. En primer lugar, es el hombre más grande, ya que ha luchado la mayor parte de su carrera en el peso welter y Álvarez en el peso ligero. Además, Perry ha disputado tres combates sin guantes y un combate de boxeo mixto desde que dejó atrás las MMA, mientras que Álvarez viene de debutar en el boxeo sin guantes, donde derrotó al también veterano Chad Mendes.

«Siento que no sabe a lo que se enfrenta«, dijo Perry. «No entiendo cómo piensa que su forma de boxear lo que hizo con Chad se va a transferir contra mí».

Álvarez puede no tener la misma cantidad de experiencia o tamaño, pero cree que si el pasado es un indicador del futuro, Perry debería tener una dura salida en diciembre.

«Está diciendo dinero fácil, pero no ha tenido una pelea fácil además de Luke Rockhold«, dijo Álvarez. «Y antes de ellos dos, perdió toda una plétora de peleas antes de ellos dos. No ha tenido una pelea fácil. Creo que está diciendo dinero fácil porque quiere una pelea fácil, pero no ha tenido una pelea fácil en mucho tiempo. Además de Luke Rockhold, todas sus peleas han sido difíciles. Recibe mucho daño. Recibe muchos golpes. No han sido fáciles«.