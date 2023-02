Michael Bisping revela ‘trampa’ en UFC

El ex campeón de peso medio de la UFC, Michael Bisping, ha revelado recientemente una ventaja que algunos luchadores están empleando para saltarse las normas.

Mientras hablaba en su canal de YouTube sobre la utilidad de la vaselina en el octágono, Bisping reveló que varios luchadores le habían comentado sus métodos. Uno de estos métodos consiste en utilizar grandes cantidades de la sustancia durante unos días antes de la pelea.

La noche de la pelea, cuando el competidor empiece a sudar, gran parte de esa vaselina saldrá por los poros, dificultando el agarre del rival.

“Intentar controlar a un luchador cubierto de sudor que además se ha aplicado un lubricante como la vaselina, ¡es casi imposible! Y por eso muchos luchadores en la historia de las artes marciales mixtas lo han intentado”, explicó Michael Bisping.

“De hecho, he estado presente hablando con gente, con otros luchadores, donde me han contado algunos de sus métodos. Solían decir: ‘Lo que yo hago es aplicarme vaselina en el cuerpo 2 ó 3 días antes, dejo que se absorba y después me ducho para que parezca que no hay nada ahí, y luego en el combate, cuando empiezas a sudar, sale'”.

En UFC 94, Georges St-Pierre y BJ Penn se enfrentaron por segunda vez. Tras dar por terminado el combate a los cuatro asaltos, ‘The Prodigy’ presentó una queja ante la Comisión Atlética del Estado de Nevada. Alegó que ‘Rush’ tenía demasiada vaselina en el cuerpo para que fuera un combate justo.