Michael Bisping elige su GOAT de las MMA

El ex campeón de peso medio de la UFC Michael Bisping ha dado su nombre al GOAT de las artes marciales mixtas.

Por muy subjetivo que sea el debate sobre el GOAT en las artes marciales mixtas, hay un puñado de luchadores que aventajan a los demás por un amplio margen. Georges St-Pierre y Anderson Silva son considerados a menudo como los mejores luchadores de todos los tiempos, y si Jon Jones vence a Ciryl Gane para ganar el título vacante de los pesos pesados en el UFC 285, cree que será intocable. Michael Bisping está de acuerdo con él.

► Michael Bisping nombra a su GOAT

Hablando en su canal de YouTube (transcrito por BJPenn.com), Bisping dijo que cree que Jones es el más grande de todos los tiempos, a pesar de su controvertido historial con las drogas para mejorar el rendimiento.

“Así que escucha, estamos dividiendo pelos aquí”, dijo Bisping. “Si usted es libra por libra número uno, dos o tres, no importa. No es un insulto, es algo subjetivo, es una opinión, y todos tenemos derecho a ellas. Sin embargo, Jon Jones, cuando nos fijamos en lo que ha hecho, cuando nos fijamos en la gente que está golpeando, cuando nos fijamos en la forma en que los ha golpeado. Les ha ganado en su propio juego la mayor parte del tiempo. No se le puede negar.

“Mucha gente quiere hacerlo. Sabemos que no es popular, y sabemos que ha tenido los picogramos, las drogas para mejorar el rendimiento, las pruebas fallidas. Como quieras llamarlos, es un gran asterisco. Pero aún así, yo diría que es el número uno libra por libra… También estamos hablando probablemente del GOAT, el mejor de todos los tiempos. Una vez más, los fans de Islam [Makhachev] y Khabib [Nurmagomedov] van a venir a por mí. Los fans de Georges St-Pierre son, los fans de Anderson Silva son, pero lo siento. Anderson Silva está definitivamente ahí arriba. Pero aun así, Jon Jones, el currículum, la gente a la que ha derrotado, no puedes negarlo”.