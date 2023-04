Méndez: “Chimaev puede vencer a Adesanya y Pereira”

Javier Méndez dice que con confianza favorecería a Khamzat Chimaev para derrotar tanto a Alex Pereira como a Israel Adesanya con su lucha libre.

El fundador de la American Kickboxing Academy ha entrenado a varios campeones de UFC y es uno de los entrenadores más respetados en el deporte, por lo que no sorprende que se haya tomado un tiempo en un episodio reciente de su podcast para analizar la próxima revancha entre Pereira y Adesanya. en UFC 287. Ese enfrentamiento llamó la atención de los fanáticos de las peleas de todo el mundo después de que Pereira venciera a Adesanya en el quinto asalto para ganar el título de peso mediano en su encuentro anterior en UFC 281.

Méndez está tan interesado como cualquier otro en ver cómo se desarrolla la próxima pelea entre los dos ex rivales de kickboxing, pero también siente que estilísticamente favorecería a Chimaev para vencer a cualquier peleador que termine con el título de peso mediano de UFC.

“Solo mi opinión es que no les doy, no los favorezco contra Khamzat. No. Porque el conjunto de habilidades de Khamzat es grappling y no hay nadie como él en esa división de las 185 libras. Y lo siento, estos tipos no lo van a detener”.

Pereira y Adesanya son dos de los golpeadores más condecorados que actualmente compiten en MMA, pero suponiendo que Chimaev haya peleado contra Pereira, no cree que sus habilidades de pie sean especialmente efectivas contra el peleador invicto.

“Si él está con ellos, Khamzat está con ellos, buena suerte para él. Lo sacarán. No hay forma de que Khamzat pueda soportar a esos tipos, al igual que no hay forma de que puedan lidiar con Khamzat en el terreno. Khazmat es una bestia en el suelo y no sé, si alguna vez tienen la oportunidad de pelear, tomaré a Khamzat por encima de esos dos tipos.

“Eso es debido al conjunto de habilidades. No tienen suficiente para evitar el derribo. El que controla hacia dónde va la pelea es quien suele terminar siendo el ganador. Y Khamzat controlará a dónde va esa pelea, por eso lo elegí”.