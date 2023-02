Mayra Bueno Silva explica llamada a Pennington

Mayra Bueno Silva no perdió el tiempo cuando el micrófono estaba frente a ella después de su victoria en UFC Fight Night 219 .

Durante su entrevista en la jaula, Silva (10-2-1 MMA, 5-2-1 UFC) mostró sus mejores habilidades en inglés con un llamado a la ex retadora al título de peso gallo femenino de UFC Raquel Pennington ( 15-8 MMA, 12-8 UFC).

El llamado, aclaró Silva durante una conferencia de prensa posterior a la pelea con reporteros, se basó en dos cosas: necesidad y respeto.

“No sé. A veces, necesitas hablar tonterías para tener buenas peleas. Entonces pensé en Raquel Pennington porque amo a Raquel Pennington. Me encanta su estilo. En el UFC, en esta división, ahora estoy entre los 10 mejores, creo. En el top 10, cada pelea es difícil. Todo luchador es bueno. Luego pienso en Miesha (Tate) y en mí. Pienso, ‘Vamos’. Pero no sé si Miesha es buena para una pelea en tres meses. Yo (pensé) que ella está herida. Entonces pensé, Raquel Pennington no tiene pelea. Si UFC quiere, yo quiero porque Raquel es una peleadora muy, muy buena y peligrosa”.

Silva, de 31 años, extendió su racha de victorias a tres el sábado cuando sometió hábilmente a Lina Lansberg con una barra de rodilla al final de el round 2. La victoria que espera como mínimo la coloca en el radar de los principales contendientes, como Pennington.

“Ella no sabe que existo. Creo que ella no sabe que existo, pero estoy aquí. … Si ella no lo sabe, ahora lo sabe”.