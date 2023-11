Max The Impaler agregada a evento conjunto de TJPW y Prestige Wrestling

La empresa de lucha libre independiente Prestige Wrestling, ha anunciado a través de sus redes sociales que Max The Impaler ha sido agregada al evento conjunto de TJPW y Prestige Wrestling, “Combat Princess USA”.

La actual Campeona Princesa Internacional se une a las ya anunciadas Maki Itoh & Miyu Yamashita vs Killer Kelly & Masha Slamovich, Miu Watanabe, Mizuki, Pom Harajuku, Hikari Noa, Nao Kakuta, Rika Tatsumi, Sandra Moone, Taya Valkyrie y más. Su partido aún no se ha anunciado.

🚨 BREAKING NEWS 🚨 MAX THE IMPALER joins #CombatPrincessUSA! + Maki Itoh, Free WiFi, Masha Slamovich, Sandra Moone, Pom Harajuku & more December 14th, 2023

Los Angeles, CA

The Globe Theatre

All Ages (bar with ID) Tickets still available! 🎟 https://t.co/wEYAUiKd15 pic.twitter.com/IJ9e0lsHod — Prestige Wrestling (@WrestlePrestige) November 7, 2023

Max the Impaler es una luchadora profesional estadounidense actualmente firmada con la National Wrestling Alliance (NWA) y la actual campeona mundial de televisión femenil de la NWA. También han aparecido en Ring of Honor , Impact Wrestling , All Elite Wrestling y Tokyo Joshi Pro-Wrestling , este último en el que ostentaron el Campeonato Princess Tag Team y actualmente ostentan el Campeonato Internacional Princess .

Max hizo su debut en el ring el 15 de diciembre de 2018. Ganaron el Campeonato Femenino IWA Mid-South dos veces en la primera mitad de 2019. El 22 de febrero de 2020, Max apareció en el pre-show de Impact Wrestling ‘ s Sacrifice , derrotando a Cali Young