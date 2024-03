Matt Hardy: «The Rock está triunfando en su regreso a WWE»

Aunque las opiniones estuvieron divididas al principio, no se puede negar que el regreso a The Rock en WWE y lo que ha estado haciendo en la televisión y en redes sociales, cambió la percepción de los fans y ahora casi todos están de acuerdo con que ha sido muy positivo el regreso de The Rock a la programación televisiva con WWE.

Y esta nueva capa de su personalidad que ha mostrado, al ser más villano que nunca y golpear con una violencia sin límites a Cody Rhodes en el pasado Raw, haciéndolo sangrar. Con respecto a lo que ha hecho The Rock, Matt Hardy lo aprobó. Así habló en una reciente edición de su video podcast The Extreme Life of Matt Hardy:

► Matt Hardy aprueba lo que hemos estado viendo de The Rock en WWE

«El hecho de que sea una de las mayores estrellas del mundo en Hollywood, y la esté rompiendo en ese frente, y sea algo así como un jefe en la WWE y esté ahí sentado con el resto de los jefes con el trato TKO, es bueno. The Rock parece estar completamente comprometido con ser un villano, y no teme a la reacción de los fanáticos hacia su trabajo. Creo que otros en la posición de «El Jefe Final» no estarían de acuerdo en hacer lo que The Rock hace. Ellos dirían algo como ‘No quiero dañar mi popularidad como actor, o hacer que la gente piense que soy una mala persona’. Pero él ha renunciado un poco a su miedo de ser un cabrón y está asumiendo el papel en lo que respecta a la lucha libre».