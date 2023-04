WWE acaba de presentar un nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo que está dando mucho que hablar. Ahora conocemos la opinión de Matt Hardy, la cual estuvo compartiendo recientemente en The Extreme Life of Matt Hardy.

BREAKING NEWS: WWE will crown a BRAND NEW World Heavyweight Champion on May 27 at #NightofChampions!@TripleH has brought back a legendary championship on #WWERaw that The Game knows all too well! pic.twitter.com/BNxvJK2rRh

— WWE (@WWE) April 25, 2023