Matt Cardona habla de los luchadores que WWE recontrató tras despedirlos, como Chelsea Green, mientras que a él no y opina del futuro de Dolph Ziggler. Todo ello en su reciente entrevista con Chris Van Vliet. Nos desmarcamos de sus otras declaraciones porque en ellas realiza un análisis de sus tres años como estrella independiente.

I spill my guts in this interview. Please give it a listen! https://t.co/VcjQlacqpP — Matt Cardona (@TheMattCardona) December 19, 2023

► WWE no lo recontrató

«Quiero ser honesto, cuando volvieron a contratar a todas esas personas, pensé, ¿y yo no? El tipo que ha estado haciendo todo. ¿Cuál fue el requisito para ser resignado, no hacer nada? Además de Chelsea y algunos otros como The Good Brothers, la mayoría de la gente no hizo nada. Pero está bien. Todos tienen caminos diferentes, historias diferentes. ¿Tengo un resentimiento por eso? No diría un resentimiento, tal vez una pequeña molestia. Pero escucha, no se trata de demostrar que la gente está equivocada. Se trata de demostrarme a mí mismo, a mis fans, a mis seguidores. Si puedo convencer a algunos incrédulos y ganar nuevos fans en el camino, bienvenido sea. Pero no puedo tener como objetivo ser el mejor absoluto con la negatividad impulsándolo, si tiene sentido.»

► Dolph Ziggler

«Creo que Ziggler estará bien. Estoy ansioso por ver a estas personas venir, porque solo quiero un poco de competencia. Me encanta. Lo digo en Twitter a todos estos chicos o chicas. Por favor, alguien dé un paso al frente. Esto es demasiado fácil. Hablamos de reconocimientos, ¿verdad? El luchador independiente del año de PWI, el año pasado, spoiler, lo gané de nuevo este año, está bien. No sé cuándo sale este episodio. Eso es dos años seguidos. Un exchico de la WWE no debería ser el luchador independiente del año de PWI dos veces, dé un paso al frente. Y si eso molesta a alguien, bien, por favor, por favor. Eso es todo, solo quiero competencia. Y no estoy diciendo que sea el mejor luchador, ¿a quién le importa eso? Nadie genera más atención que yo, nadie tiene una línea de mercancía más larga que yo consistentemente. Nadie también eleva a otros luchadores como yo. Sí, es verdad. Y solo estoy rogando por algo de competencia.»