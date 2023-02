Matt Brown: "Chandler 'podría enviar a McGregor al retiro"

The Lord of Darkness

Conor McGregor no necesita pelear. Ha sido bastante bien documentado que el ex campeón de dos divisiones de UFC es lo suficientemente rico como para vivir 10 vidas más sin necesitar otro centavo en su cuenta bancaria, pero todavía regresará para entrenar la nueva temporada de The Ultimate Fighter, que luego conducirá a un enfrentamiento contra Michael Chandler .

Para cuando McGregor vuelva a pelear, habrán pasado más de dos años desde la última vez que compitió y este será solo el último de una larga lista de despidos que ha experimentado desde que hizo una pausa en su carrera de MMA para buscar un combate de boxeo contra Floyd Mayweather en 2017.

Si McGregor cae ante Chandler, eso también sería su tercera derrota consecutiva y bajaría su récord a 1-4 en sus últimas cinco peleas, que se remonta a casi cinco años. Es por eso que el peso welter de UFC Matt Brown no puede evitar preguntarse si una derrota más podría significar el final de la carrera de McGregor en el deporte.

“Me cuesta mucho ver a [Conor] pelear de nuevo si regresa y pierde, especialmente una mala derrota como esa. Él no tiene ninguna razón para [luchar de nuevo]. Regresará porque le encanta pelear y quiere montar un espectáculo y quiere volver a ser un campeón, estoy seguro.

“No puedo imaginarlo teniendo la motivación para pelear de nuevo si regresa y Michael Chandler lo noquea”.

Brown admite que ha admirado a McGregor y su habilidad de lucha a lo largo de los años, por lo que espera que la superestrella irlandesa ponga todo su empeño en su entrenamiento y preparación para estar listo para Chandler.

Sin embargo, lo que más le preocupa es que McGregor se ha perdido tanto tiempo en los últimos años y está regresando de una lesión devastadora después de sufrir una fractura en la pierna en su última pelea contra Dustin Poirier en 2021 .

“Espero que Conor regrese fuerte. Creo que se verá genial. Estoy emocionado de ver a Conor de nuevo en realidad. Sé que se ha vuelto muy grande aquí en los últimos años y ha estado fuera del grupo de USADA y todo eso será ventajoso para él.