Marquel Martin: “UFC estancó a Francis Ngannou”

Francis Ngannou anunció que firmó oficialmente con PFL un acuerdo que no solo le permite competir en MMA mientras busca oportunidades en el boxeo, sino que también lo convierte en propietario minoritario de acciones, miembro de la junta asesora de la PFL y presidente de PFL África. El contrato de Ngannou es diferente a cualquier otro visto anteriormente en la historia de MMA.

El acuerdo se anunció cuatro meses después de que Ngannou se convirtiera oficialmente en agente libre sin restricciones y 16 meses después de que peleó lo que resultaría ser su última pelea para el UFC, una defensa exitosa del título de peso completo contra Ciryl Gane. Ese título luego fue dejado vacante y ganado por Jon Jones , quien derrotó a Gane por él en UFC 285 .

“Fue más que frustrante”.

“Francis, estábamos tratando de conseguir tantas peleas, la gente no tiene idea. Debería haber terminado con su contrato hace dos años, fácilmente. Y podríamos haber vuelto a firmar, podríamos haber hecho lo que sea. Siempre era, ‘Oye, esto está pasando y esto está pasando’. Se podría decir que se estaba quedando estancado, ¿verdad? Después de la pelea de Rozenstruik, estuvimos esperando una eternidad y no queríamos esperar a Stipe [Miocic]. Creo que algo estaba pasando con [ Daniel Cormier ] y Stipe, no queríamos esperar, dijimos, ‘Tomaremos otra pelea. Ningún problema. Aceptaremos otra pelea.

“Entonces, cuando la gente dice que Francis no quería pelear o bla, bla, bla, simplemente no es cierto. Así que dejé de discutir con los trolls de Twitter y esas cosas. Es solo que tengo tantos malditos recibos que ni siquiera voy a compartirlos. Y UFC lo sabe. Saben que estábamos tratando activamente de luchar todo el tiempo. Todo el tiempo.”

Ngannou y Jones continúan intercambiando en las redes sociales, incluso cuando Ngannou ya no está en el elenco de UFC. Parecía que los dos se enfrentarían hace años, pero la pelea no se materializó por una variedad de razones, incluido que Jones quería más dinero para pelear contra Ngannou según el presidente de UFC, Dana White, y Jones dijo que necesitaba tiempo para hacer una transición física adecuada de semipesado a pesado.