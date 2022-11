Si bien muchos han estado preocupados por la salud y el bienestar a largo plazo de Marlon Moraes, el ex campeón de World Series of Fighting y ex retador al título de UFC cree que subir de categoría aliviará esas preocupaciones.

Moraes compite en una pelea de peso pluma contra Sheymon Moraes en el evento del Campeonato Mundial de la PFL 2022 el viernes en la ciudad de Nueva York. “Magic” terminó un breve retiro para firmar con la promoción luego de su cuarta derrota consecutiva por nocaut en una pelea de UFC Vegas 50 contra Song Yadong .

A pesar de haber terminado en cinco de seis apariciones, Moraes no está preocupado por su salud. Él cree que no tener que reducir una cantidad significativa de peso marcará una gran diferencia.

“No, hombre, no [preocupado] por la salud. Simplemente creo que con 145 estoy más saludable. No me estoy matando cortando peso, me estaba chupando demasiado. Estaba haciendo cosas de las que ni siquiera me había dado cuenta, como sauna todos los días, bajar de peso y [yo] todavía necesitaba bajar más. Es difícil controlar cuántos kilos es saludable reducir”.

Moraes ahora comprende la cantidad de daño causado a su cuerpo y mente al llegar al límite del peso gallo. El hombre de 34 años dijo que, a partir del miércoles, solo le faltan seis libras para llegar al peso pluma. No necesitará sauna, jacuzzi ni nada fuera de lo común para llegar allí.

“Solo entrenando, pensando [en] pelear, ser inteligente, y todavía tengo mi cerebro. A dos semanas de las peleas [de peso gallo], no podía pensar, no podía defender, porque los reflejos son más lentos. Ahora siento lo mismo”.