El miembro del Salón de la Fama de WWE «The World’s Strongest Man» Mark Henry está trabajando con ‘Dark Side of the Ring’. Pero no en un episodio sobre sí mismo sino acerca de Junkyard Dog. En julio, VICE TV comenzó la producción de la sexta temporada de la popular serie documental.

► Mark Henry colabora con ‘Dark Side of the Ring’

«Hoy confirmé que estoy haciendo el final del documental sobre JYD [Junkyard Dog]. Voy a hablar sobre su vida. Hice ‘Dark Side of the Ring’, que saldrá pronto, y nunca hice ‘Dark Side of the Ring’ porque no estaba de acuerdo con su enfoque, ya que pensaba que era demasiado una exposición del lado negativo de la lucha libre. Pero les dije, ‘Sabes qué, no puedo hacerlo.’ Ellos preguntaron, ‘¿Por qué?’ Y yo dije, ‘Por la forma en que me siento al respecto.’ Dije que si alguna vez ponían un rayo de esperanza en eso y terminaban algunas de esas historias con lo bueno de las personas, entonces lo haría. Especialmente por la forma en que pintan a las personas negras. No representan a las personas negras de manera positiva en estos programas. Ellos dijeron, ‘Entonces, si te permitimos ayudar a producirlo, ¿lo harías?’ Yo dije, ‘Sí.’ Así que hice el de Tony Atlas, y el de Tony Atlas saldrá pronto. Cuando veas ‘Dark Side of the Ring: Tony Atlas’, hombre, eso es increíble. Va a ser el mejor. No lo digo porque sea yo. Lo digo porque dije la verdad. Su vida es trágica. Tony se convirtió en quien es porque no fue amado. Su familia lo desechó… Solo tenía talento. Simplemente era extremadamente talentoso y pudo tener éxito a pesar de ello. Esa es la historia de la que hablo, la fuerza que tuvo para perseverar y ser quien se convirtió, y cómo fracasó. Sí, fracasó. Pero se levantó. Es una hermosa historia», comparte el veterano en No-Contest Wrestling.