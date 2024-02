Manuel Torres reta a Paddy Pimblett después de ganar en UFC México

Apenas tres peleas después de su mandato en UFC, Manuel Torres parece tener este asunto de las llamadas bastante bien dominado.

Torres (15-2 MMA, 3-0 UFC) necesitó el sábado menos de medio asalto para derrotar a Chris Duncan (11-2 MMA, 2-1 UFC) con un estrangulamiento trasero desnudo para abrir la cartelera principal de UFC Fight. Noche 237 en la Arena Ciudad de México. Y después de su sexto final consecutivo en la primera ronda, el peso ligero mexicano de 28 años puso su mirada en un nombre que muchas otras personas también están mencionando: Paddy Pimblett .

“La verdad es que toda la gente quiere pelear con él. Es una persona que vende mucho. Esto es un juego y me veo peleando con él y con el top 15. Eso fue lo que me vino a la mente. (Quiero pelear de nuevo) en junio. Me voy a preparar mucho para estar listo para junio y prometo que será otra guerra”.

Torres llegó a UFC a través de la Serie Contender de Dana White. Su final de 2021 sobre Kolton Englund lo dejó en la puerta, y aún no ha decepcionado con los nocauts de Frank Camacho y Nikolas Motta, además del nocaut del sábado sobre Duncan.

Esos tres finales también le han otorgado a Torres cheques adicionales de $50,000 en dinero de bonificación posterior a la pelea, por lo que ha estado ganando, y ha estado ganando de maneras que están atrayendo mucha atención.

Y si bien dijo que la energía de los fanáticos en la Ciudad de México era algo para recordar, también parece ser del tipo de luchador que “simplemente cierra la puerta de la jaula”.

“Fue realmente emocionante salir al túnel y ver toda la energía del público mexicano. Es increíble y prometo que volveré y volveré con una victoria. Me gusta pelear con un público lleno, pero eso no cambia mucho. Me gusta pelear. Si es con entradas agotadas, aún mejor”.