Makhachev no cree que revancha con Oliveira sea buena idea

Islam Makhachev peleará contra cualquiera, pero no ve a Charles Oliveira como la siguiente opción lógica.

El campeón de peso ligero Makhachev (25-1 MMA, 14-1 UFC) estaba programado para enfrentarse a Oliveira en el cartel principal de UFC 294, pero Oliveira fue expulsado debido a un corte y reemplazado por el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski (26-2 MMA, 13-1). UFC). Después de pasar cinco duros rounds con Volkanovski en UFC 284, Makhachev lo noqueó con una patada a la cabeza en el primer round el sábado en Etihad Arena.

El CEO de UFC, Dana White, expresó interés en volver a programar la revancha entre Makhachev y Oliveira, pero Makhachev no parece muy motivado después de vencerlo de manera convincente en UFC 280 . Makhachev derribó y sometió a Oliveira en el segundo asalto, pero dejó en claro que peleará contra cualquiera que se le ofrezca.

“No es mi trabajo. Dana tiene que trabajar en esto. Simplemente firmaré el contrato. Sólo envíame el nombre. Pero en mi opinión, siento que ya tengo dos oponentes. ¿Charles? Vale, venceré a Charles, pero ¿quién será el próximo? (Justin) ¿Gaethje? ¿Esperará? No creo que sea una buena idea, pero es lo que hay. Si dicen Charles, está bien. Si dicen Gaethje, para mí está bien. No importa, estaré listo”.

Si Oliveira es el próximo, Makhachev promete que las cosas no serán diferentes la segunda vez.

«No va a ser diferente. Se lo mostraré y lo pasará mal. Se rendirá y lo estrangularé o acabaré con él”.