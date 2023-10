Makhachev habla sobre lo que lo motiva para revancha con Oliveira

Revanchar con Charles Oliveira en el mismo lugar es un deja vu para el campeón de peso ligero de UFC Islam Makhachev, pero su motivación no ha flaqueado.

Makhachev (24-1 MMA, 13-1 UFC) competirá con Oliveira (34-9 MMA, 22-9 UFC) en el cartel principal de UFC 294 el 21 de octubre en Etihad Arena en Abu Dhabi. El cartel principal se transmite por pago por evento luego de las preliminares en ESPN y ESPN+.

Makhachev dominó a Oliveira camino a una sumisión en el segundo asalto de UFC 280 en octubre pasado. Volverán a pelear apenas un año después, y Makhachev admite que las mismas circunstancias no son ideales.

«Siento lo mismo que el año pasado. En septiembre vengo a Dubai. Mismo hotel donde me quedo, mismo centro de entrenamiento, nada cambió. Necesito un nuevo desafío. Me gusta viajar, Australia, traer algún chico, nueva ciudad, nuevo país, algo nuevo. Cuando haces todas las mismas cosas, no es divertido”.

Entonces, si Makhachev pudo superar a Oliveira la primera vez, ¿Qué lo mantiene motivado para la revancha? El campeón dice la diana constante en su espalda.

«En la última pelea no sufrí ningún daño. No siento el poder de Charles. Quizás haya cambiado algo, espero. … ¿Sabes por qué (todavía estoy motivado)? Porque (yo) tengo cinturón, miras el cinturón y no quieres perderlo. Esta es una gran motivación. Por eso voy a proteger mi cinturón. Estoy entrenando muy duro porque sé que ahora todos me miran, todos quieren llevarse este cinturón, pero no le voy a dar la oportunidad a nadie”.